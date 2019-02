Une élue Modem dépose un amendement pour "interdire" les écrans en maternelle

Pas de tablette ni d'ordinateur en maternelle

Deux écoles s'affrontent

Source : Next Inpact

En effet, la députée MoDem de la Saint-et-Marne Aude Luquet propose d'interdireen maternelle. Cet amendement aurait pour but d'éviter le développement de troubles du comportement chez les plus jeunes. L'autre argument brandi est en rapport avec le sommeil puisque cette surexposition aux ordinateurs et/ou aux tablettes a des effets néfastes sur notre horloge biologique.Ainsi, Aude Luquet compte appliquer une sorte de principe de précaution et estime que les écrans ne doivent pas entrer dans le milieu scolaire avant la primaire., estime Luquet.Cependant, comme le précise Next Inpact , une grande partie du programme scolaire de maternelle devra être revu si cet amendement devait être validé. En effet, à l'heure actuelle, il est demandé aux enfants de savoir utiliser une tablette avant leur entrée en CP. L'école s'affiche ainsi comme étant un lieu d'apprentissage sur la manière de bien utiliser les outils numériques et de sensibiliser dès le plus jeune âge à leurs dérives potentielles.