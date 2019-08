Une faille de sécurité permet aux cartes Visa de dépenser plus de 30€ en paiement sans contact

© Shutterstock

La faille testée pour cinq grandes banques britanniques

Le fonctionnement de l'attaque

Source : Helpnet Security

Bien que les chercheurs aient majoritairement observé cetteau Royaume-Uni, celle-ci peut quand même avoir lieu en dehors du pays.Cinq banques britanniques ont été testées par les chercheurs : pour toutes, le(au Royaume-Uni, un code secret de vérification supplémentaire est obligatoire pour valider les paiements supérieurs à 30£)avec lestestées.Les chercheurs ont aussi noté que le test effectué fonctionnait en dehors du pays, toujours avec des cartes. Le contournement de la limite de paiement en sans contact apparaît possible dans la mesure oùLa découverte de cette faille met en lumière unsérieux. Visa et les banques émettrices devraient en effet imposer ce type de contrôles. En outre, les banques devraient pouvoir disposer de leurs propres outils pour détecter et bloquer l'appareil de contournement.De fait, le contournement de la limite de paiement est effectué grâce à. Cet outil intervient tel un proxy, indiquant en premier lieu à la carte qu'elle n'a pas besoin de demander de vérifications supplémentaires (tel le fameux code secret), et ceCe même appareil indique ensuite au terminal que. Comme les contrôles des émetteurs et acquéreurs ne sont pas obligatoires, le paiement est validé, en sans contact et bien sûr, sans avoir besoin d'aucun code secret pour valider l'achat.De même, si vous avez ajouté votreet que vous réglez vos achats avec, restez prudents : le contournement s'effectue aussi sur ce système, et il est désormais possible de vous facturer, illégalement évidemment, jusqu'à 30£, sans déverrouiller votre téléphone.Au Royaume-Uni, ces fraudes représententuniquement pour le premier semestre de 2018. Sur l'année 2017, les fraudes représentaientVoilà de quoi inviter les détenteurs de carte Visa à être plus attentifs à leur relevé de compte afin de détecter toute utilisation frauduleuse, le plus tôt possible. Les chercheurs conseillent également de mettre en place le système de vérification et de validation du paiement via des codes reçus par message.