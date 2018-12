⚡️ Bon Plan : Xiaomi Mi Mix 3 à 497,22 euros

Une efficacité Miximale !

Sorti cette année, leoffre d'excellentes performances. Il est équipé d'un écran 6,39 pouces, avec une définition de 1080 x 2340 pixels. Il possède un processeur Qualcomm Snapdragon 845 Octa-core 2.8GHz . Il embarque au passage 6 Go RAM ainsi que 128 Go d'espace de stockage. Sa caméra frontale atteint les 5 mégapixels et la double caméra arrière pointe à 24 mégapixels + 2 mégapixels. Il est bien évidemment possible d'enregistrer les vidéos en 4KLe smartphone du géant chinois comprend aussi un capteur d'empreintes digitales afin que vous puissiez le déverrouiller en toute simplicité. Vous pourrez aussi profiter de la recharge sans fil.