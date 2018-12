MIUI10 apporte la capture vidéo à 960ips au Pocophone F1

Super ralenti à 960 images par seconde et mode Nuit

Déjà imbattable sur le rapport qualité-prix, leest sur le point de devenir encore meilleur avec l'arrivée de. La surcouche Android de Xiaomi se met à jour, et apporte avec elle une fonctionnalité que l'on ne trouve notamment sur le Samsung Galaxy S9, vendu trois à quatre fois plus cher. Repérée par XDA , la ROM de la bêta 8.12.4 de MIUI10 est d'ores et déjà disponible au téléchargement, et apporte avec elle le modeainsi qu'un modepermettant de prendre de meilleurs clichés de nuit. Cette dernière demandera à l'utilisateur de rester immobile le temps d'une pose longue de quelques secondes, que le smartphone se chargera de dépouiller de son grain et des mouvements de bras avec plus ou moins de brio.Deux fonctionnalités empruntées au Xiaomi Mi Mix 3, qui s'apprêtent ainsi à arriver sur le smartphone d'entrée de gamme de la marque chinoise.Mais comme l'explique XDA, le hardware embarqué dans ces smartphones est largement insuffisant pour produire de réelles captures en 960 ips. On ne sait par ailleurs rien de la résolution de ces captures. Aussi Poco opterait pour une approche similaire à celle du Mi Mix 3, à savoir des vidéos à 240 images par secondes interpolées à 960 ips, puis lues en 30 images par secondes. C'est compliqué, mais pour faire simple : c'est de la bidouille.Restera à voir si le résultat sera malgré tout convaincant.