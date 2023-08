Les téléviseurs Xiaomi devraient être produits au Pakistan dès l'année prochaine

Si l'on en croit les informations du Pakistan Observer, le Chinois Xiaomi aurait en effet pris des dispositions pour commencer à faire assembler ses futurs téléviseurs au Pakistan. Dans le détail, la firme ferait appel à la société Air Link Communication Ltd., qui est actuellement l'un des plus grands distributeurs, fabricants et détaillants de smartphones au Pakistan. Le groupe aurait d'ailleurs terminé ses préparatifs : il serait prêt à assembler des téléviseurs pour le compte de Xiaomi dès janvier 2024.

Dans un entretien accordé récemment à un média spécialisé américain, Muzzaffar Hayat Piracha, dirigeant d'Air Link Communication, a d'ailleurs admis être prêt à cette nouvelle activité. L'intéressé expliquait entre autres que les investissements requis étaient modestes, puisque les lignes d'assemblage dont il disposait déjà pour les smartphones sont proches de celles nécessaires à l'assemblage de téléviseurs.