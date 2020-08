Le smartphonne Xiaomi Mi Note 10 Lite de nouveau en promotion chez Amazon !

Voilà une belle affaire, le Xiaomi Mi Note 10 lite est vendu avec une remise de 8 % en ce moment chez Amazon. C’est l’occasion de s’offrir un mobile doté d’un écran géant Amoled 3D Corning Gorilla Glass de 6,47“ de diagonale fonctionnant sous Android 9.0.

Il est animé par un processeur Snapdragon 730 G et un GPU Adreno 618 le tout secondé par 6 Go de mémoire. Il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran et peut recevoir deux SIM. Sa capacité de stockage atteint 64 Go et sa grande batterie de 5260 mAh sera vite pleine grâce à la charge rapide jusqu’à 30 W.