De nouveaux SmartThings chez Samsung : caméras, ampoules et prises connectées

© Samsung

Une caméra haut de gamme à un prix accessible

© Samsung

Un interrupteur et des ampoules classiques pour compléter l'écosystème

Source : Neowin

n'est pas un acteur très populaire sur le marché de laet desmais continue son petit bonhomme de chemin avec sa gamme. La marque y croit tellement qu'elle vient d'annoncer trois nouveaux produits, disponibles dès à présent sur sa boutique en ligne.Le premier appareil est unede sécurité appelée. Elle offreet Samsung se vante de proposer mieux que la concurrence, habituellement bloquée à 130 degrés, pour moins cher. La caméra enregistre en Full HD et supporte même le HDR pour une vision plus nette de l'environnement.Caméra intelligente oblige,a implémenté différentes fonctionnalitésqui permet à l'objet de faire la distinction entre un animal, ou une voiture qui passe dans le champ de vision de l'appareil. Grâce aux, il est aussi possible de régler les lumières pour qu'elles s'allument lorsque la caméra détecte des mouvements la nuit.servira de centre de contrôle. L'utilisateur y recevra desen cas d'alerte, pourra en temps réel voir ce que filme la caméra et pourra également laLes deux autres produits proposés sont plus classiques. Samsung présente un, le, qui permet d'allumer un appareil électrique depuis son smartphone ou directement via une commande vocale.Laest quant à elle unequi à l'instar d'une Philips Hue est entièrement programmable selon les heures de la journée et permet un réglage de l'intensité de la lumière.Aux Etats-Unis la SmartThings Cam coûte 89,99 $, la Wifi Smart Plug 17,99 $ et la Smart Bulb 9,99 $. Les prix européens n'ont pas encore été communiqués par la marque.