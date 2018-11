Samsung veut utiliser le capteur frontal pour ajuster la luminosité de ses smartphones

Un selfie pour évaluer le niveau de luminosité ambiant

Vers un déploiement global ?

Pour tout propriétaire d'un smartphone milieu et haut de gamme, gérer la luminosité de votre écran ne fait clairement pas partie de vos préoccupations quotidiennes. Logique, puisque le téléphone lui-même se charge de cette tâche à l'aide de son capteur de luminosité ambiante. En fonction de cette dernière, l'appareil mobile adapte le niveau de brillance de l'écran pour le plus grand bonheur de votre confort visuel.Des appareils mobiles comme le Samsung Galaxy J8, un modèle entrée de gamme de la marque sud-coréenne, fonctionnent en revanche « à l'ancienne ». Non prise en charge par un capteur intégré, la fonctionnalité de réglage s'effectue manuellement, au grand dam de l'utilisateur. Mais une nouvelle mise à jour prochainement déployée pourrait combler ce manque, comme le fait remarquer SamMobile Le média s'est en effet procuré une capture d'écran d'un Galaxy J8 sur laquelle on découvre système de réglage pour le moins novateur. Ainsi peut-on lire :Vous l'aurez compris : les équipes de Samsung chercheraient à se servir du capteur à selfie, dont la photo immortalisée lors du déverrouillage donnerait une idée de la luminosité ambiante dans laquelle se trouve l'utilisateur. Un moyen pour le téléphone d'ajuster dans la foulée le taux de brillance de l'interface. Tout en précisant qu'aucun cliché n'apparaîtra dans les fichiers du téléphone. A l'avenir, les Galaxy J4 et J6 pourraient eux aussi en bénéficier.