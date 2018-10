Le dos du Galaxy A9 fuite, il aura 4 objectifs principaux

Quatre objectifs pour tous les types de photo

Un milieu de gamme "4X plus fun"

Trois objectifs photo au dos ? Tellement dépassé. En 2019, la tendance sera à la présence de quatre capteurs pour prendre ses plus beaux clichés sur son smartphone.C'estqui sera le premier à proposer la présence d'autant de capteurs photos. Evan Blass, célèbre sur Twitter pour publier les visuels promotionnels en fuite de smartphones pas encore annoncés, a dévoilé l'information en postant une photo annotée duCe portable s'insérant dans le milieu de gamme de la ligne dede Samsung, offrira donc différents capteurs pour capter ses souvenirs en toutes situations.Dans le détail, le Samsung Galaxy A9 proposera un capteur grand-angle 8 mégapixels et une caméra téléobjectif à 10 mégapixels pour zoomer sans perdre en qualité d'image. La caméra principale proposera un capteur de 24 mégapixels, dont Samsung indique qu'elle pourra offrir d'excellents résultats en basse luminosité. Enfin un capteur dit de profondeur à 5 mégapixels pour leet l'effet bokeh, très à la mode actuellement sur tous les smartphones du marché.D'autres informations indiquent que le Galaxy A9 proposera une taille d'écran de 6,38 pouces, un processeuret une batterie de 3 720 mAh. Toutes ces caractéristiques font de ce produit un appareil taillé pour le grand public, à un prix plus agressif que la gammeet misant tout sur sa polyvalence en photographie.Samsung devrait officialiser son prochain smartphone dès le jeudi 11 octobre, depuis Milan où la marque coréenne organise un évènement de présentation. Les invitations n'indiquent qu'un seul élément : "". Et 4 fois plus de possibilités de photo à la clé !