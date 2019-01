Tidal débarque sur les TV Samsung

Une application tournée vers la vidéo

Quelques semaines seulement après avoir annoncé un partenariat avecannonce que les utilisateurspourront retrouver leurs playlists préférés sur lesde la marque.Cette application TV Tidal pour les produits du constructeur est «» entre les deux entreprises selon le service de. Ce dernier veut mettre en avant les clips et contenus vidéo présents sur la plateforme.En août dernier, Spotify et Samsung avaient présenté les différentes intégrations de la plateforme musicale au sein des différents appareils du constructeur, dont l'enceinte connectée Galaxy Home. On peut s'attendre au même type d'interactions pour les abonnés à Tidal.