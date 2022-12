Des Poké Ball et étuis pour Galaxy Buds 2 et Z Flip 4 ? Samsung l'a fait !

La marque coréenne s'est associée avec Nintendo et GAME FREAK, l'éditeur des différents jeux de la licence, pour proposer une gamme de trois accessoires qui habilleront vos différents appareils signés Samsung.

Le premier, sûrement le plus original, est un boîtier de rangement adapté aux Galaxy Buds et reprenant le design de la Poké Ball, indispensable à tous les dresseurs Pokémon qui veulent capturer un maximum de créatures. Il suffit de remplacer votre boîtier de rangement par ce dernier en glissant vos écouteurs sans-fil dans cette nouvelle boîte rouge et blanc. Bien sûr, elle est un peu plus encombrante et difficile à glisser dans une poche qu'un boîtier classique, mais le style est incomparable.

L'accessoire est proposé dès à présent à un prix de 39,90 euros sur le store officiel de Samsung, et une lanière est également incluse pour éviter de faire tomber ou de perdre sa Poké Ball.