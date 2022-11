Samsung : on sait à quoi devrait ressembler le nouveau Galaxy A14

Pressenti en début d'année 2023 sous la barre des 230 euros, le Galaxy 14 se positionnera sur un segment stratégique pour Samsung. Il aura par ailleurs la lourde responsabilité de succéder aux Galaxy A12 et A13 qui sont vite devenus, ces deux dernières années, les smartphones Samsung les plus vendus au monde.

Pour prendre honorablement la relève, l'appareil passerait sur une dalle LCD Full HD+ de 6,8 pouces (contre 6,6 actuellement) qui pourrait atteindre une nouvelle fois le cap des 90 Hz. On y trouverait en outre un processeur Exynos que Samsung n'a pas encore annoncé, souligne 9to5Google, couplé logiquement à 4 Go de RAM et à 64 Go de stockage interne. Le tout serait alimenté cette année encore par une batterie de 5 000 mAh (rechargeable en USB-C) et animé par Android 13.

Côté photo, nous pourrions compter sur un capteur principal de 50 Mpx, complété par un module grand-angle et un capteur de profondeur. En façade, un capteur selfie de 13 Mpx (contre 8 actuellement) serait enfin adopté, nous dit cette fois GalaxyClub.