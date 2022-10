Samsung Expert RAW arrive sur 3 nouveaux téléphones

Samsung précise qu'à cause de contraintes et de limitations matérielles, le traitement des photos pourrait être plus long sur ces téléphones plus anciens. Aussi, l'application ne fonctionnera qu'avec les capteurs principaux et les ultra grands-angles de 12 mégapixels. Enfin, les autres téléphones de la même série, à savoir les Galaxy S20+, S20, Note 20 et le Flip original, ne seront jamais compatibles car ils ne répondent pas aux configurations requises.