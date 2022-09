Les Samsung Galaxy A51 vont recevoir une mise à jour majeure

Le mois dernier, Samsung déployait une mise à jour destinée à plus de 500 millions de terminaux Galaxy dans le monde afin de corriger un défaut du module GPS. Cette fois, il semblerait que malgré sa taille imposante, cette nouvelle mise à jour A515FXXU5FVG4 destinée au seul Galaxy A51 n'apporte pas grand-chose de neuf.

En effet, si le nouveau firmware promet d'optimiser les performances et la stabilité du système, il indique également améliorer la sécurité générale du smartphone. On aurait pu croire que ce dernier embarquait avec lui le patch de sécurité Android du mois d'août, mais ce n'est pas le cas, et il faudra vraisemblablement attendre la prochaine mise à jour pour cela.