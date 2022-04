Samsung lance son nouveau T7 Shield, un SSD (presque) à toute épreuve

Selon Samsung, « le T7 Shield est le SSD le plus durable de Samsung à ce jour ». Ce petit SSD a la taille d'une carte de crédit et affiche moins de 100 grammes sur la balance. Il est capable d'offrir une vitesse de lecture de 1 050 MB/s et une vitesse d’écriture de 1 000 MB/s. Il se veut deux fois plus rapide que le précédent modèle T5. Un T7 Shield disponible en beige, en noir et en bleu.