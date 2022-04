Non, la Samsung Galaxy Watch 4 ne sera pas équipée de Google Assistant

Lancée en fin d'année dernière, la montre Galaxy Watch 4 de Samsung est animée par un le système d'exploitation Wear OS 3 de Google, en lieu et place de Tizen. Toutefois, quand bien même la montre utilise une base Wear OS, la marque sud-coréenne n’emploie que peu d’outils Google. Par exemple, l’assistant vocal utilisé est ici Bixby, et non pas Google Assistant.