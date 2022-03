Le prochain smartphone antichoc de Samsung va être plus qu'un simple "smartphone de chantier"

En plus de son côté « tout-terrain », ce nouveau Samsung Galaxy XCover Pro 2 serait animé par un processeur Snapdragon 778G (compatible 5G) et dopé par 6 Go de RAM (contre 4 Go pour le modèle actuel). Le tout tournerait sous Android 12 , pour assurer au smartphone de profiter dignement de fonctionnalités multimédia. Une fiche technique alléchante donc, affaire à suivre…