La fuite du Samsung Galaxy A82 annonce un milieu de gamme aux performances solides

Comme rapporté par Mukul Sharma, le smartphone a fait une apparition sur Google Play Console. On y apprend qu'il embarque un SoC Snapdragon 855, la puce de Qualcomm qu'on retrouvait sur les mobiles haut de gamme de 2019. Il pourrait aussi s'agir du Snapdragon 860, version revisitée du 855.

Le Galaxy A82 aura également droit à 6 Go de RAM et à un écran Full HD+ 1080p. Logiquement, il tournera sous Android 11, la dernière version majeure de l'OS mobile. Un précédent leak évoquait un capteur photo Sony IMX686 de 64 Mp pour cet appareil, dont on devrait bientôt entendre parler.