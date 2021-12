Realme GT 2 Pro : un design écoconçu au touché papier et aux specs haut de gamme

On le sait, le realme GT 2 Pro sera l'un des tout premiers smartphones de 2022 à profiter du Snapdragon 8 Gen 1 (juste après le Moto Edge X30 et le Xiaomi 12 ). Un bagage technique des plus reluisants, qui offrira justement au flagship la possibilité de déployer des nouveautés bienvenues.

D'abord, le module photo ultra grand-angle du realme GT 2 Pro offrira un angle de vision inédit de 150°, contre environ 120° actuellement. Autant dire qu'on tombe à pieds joints dans le fisheye. Un effet qui fleure bon les clips de skate des années 2000 et qui ne plaira sans doute pas à tout le monde, mais qui n'a jamais été observé sur un smartphone récent.