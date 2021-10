Après Anker, c'est au tour de realme de présenter son dongle TV, suffisant pour concurrencer le Chromecast de Google ?

Le realme 4K Smart Google TV Stick est animé par un processeur ARM Cortex-A35 associé à 2 Go de RAM, sans oublier 8 Go de stockage. Le petit dongle est livré avec une télécommande Bluetooth, laquelle permet en un clic d'accéder à Netflix, YouTube, Prime Video et YouTube Music. Le tout est proposé en Inde au tarif de 55 dollars environ.