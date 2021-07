Realme et Kodak partenaires pour un smartphone haut de gamme ?

Voilà quelques années maintenant que les constructeurs de smartphones font appel à des professionnels de la photographie pour « adouber » la section photo de leurs produits. Chez OnePlus, on propose un OnePlus 9 Pro chapeauté par Hasselblad, chez Huawei on a collaboré avec Leica, et chez realme, on pourrait bientôt ressusciter… Kodak !