Panasonic dévoile sa gamme TV pour 2021, l'OLED et l’IA à l'honneur

On y retrouve un total de 4 gammes OLED avec l’introduction d’une diagonale supplémentaire (48 pouces) pour les séries JZ1500, JZ1000 et JZ980. Neuf références supplémentaires viennent donc d’être présentées et s’ajoutent aux deux modèles (Panasonic TX‑55JZ2000 et TX‑65JZ2000) dont nous avions déjà parlé lors du CES. On vous résume ci-dessous ce qu’il faut savoir.