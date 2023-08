Prendre un appel d'une oreille et suivre le GPS de l'autre ? C'est ce que prépare OPPO avec la prochaine version de ColorOS

Holo Audio donnerait toute latitude à l'utilisateur pour paramétrer au mieux le rendu sonore produit par les écouteurs. Un menu permettrait de choisir où placer les deux flux dans l'espace scénique afin de comprendre clairement l'un et l'autre lors de l'écoute. Pour les plus pressés, un mode automatique serait aussi de la partie et s'occuperait tout seul de la gestion des deux sources sonores.

Les applications de navigation, de streaming musical, de livres audio et de vidéo pourraient en profiter, de même que les appels audio (pour placer ses correspondants de part et d'autre de l'espace audio), mais pas les jeux vidéo, qui resteraient sur un seul canal.

Pour en bénéficier, les utilisateurs devront également investir dans un smartphone compatible avec le son spatial et dans des écouteurs sans fil adaptés. On ne sait pas encore si OPPO compte proposer cette fonctionnalité à ses modèles déjà disponibles, ou si elle ne la réserve qu'aux futurs smartphones de son cru et de ses marques associées.

Cette nouvelle version de ColorOS est encore en phase de test, et le constructeur n'a pas donné d'indications quant à sa date de sortie. La patience est donc de mise avant de tester cette fonctionnalité surprenante, mais qui pourrait intéresser les utilisateurs qui adorent faire plusieurs choses à la fois.