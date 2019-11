OnePlus : une faille expose numéro, email et adresse des utilisateurs

Les données bancaires épargnées

Sécurité renforcée

Source : Neowin

OnePlus a fait l'objet d'une intrusion informatique mettant en péril des données directement liées à ses utilisateurs. Depuis, la faille dénichée par ses équipes a été sécurisée. Voilà ce qu'il faut retenir du message publié par Ziv C., membre du pôle sécurité du fabricant chinois, sur le forum de l'entreprise, vendredi 22 novembre.Une personne tierce non autorisée à pénétrer dans ses systèmes a en effet eu accès à une série d'informations personnelles directement liées aux clients du groupe. Heureusement pour eux, aucune data ultra sensible (donnée bancaire, mot de passe) n'a été dérobée. Seuls les noms, numéros de téléphone, emails et adresses de livraisons de certaines personnes ont été exposées.Les personnes concernées, justement, ont été directement contactées par la firme de l'Empire du milieu via un courrier électronique. La filiale de BBK Electronics appelle cependant à la prudence : des emails de spam et de phishing sont susceptibles de cibler les victimes. La vigilance est donc de mise.Face à cette violation de données, l'entreprise asiatique a rapidement pris des mesures adéquates : faire en sorte «» de ses systèmes en travaillant avec des autorités compétentes. L'enquête suit actuellement son cours.En cas de questions plus précises, n'hésitez pas à contacter le support client de la compagnie.