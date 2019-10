Le OnePlus 7 avec Coque Leather est en promotion à 389€ chez Cdiscount

Le OnePlus 7 en promo sur Cdiscount

Une fiche technique digne du haut de gamme

Le OnePlus 7 (GM1900), dans sa variante 8 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage et coloris Gris Miroir, est disponible au prix de 389,90 euros sur Cdiscount. Il est affiché au tarif de 409,90 euros sur le site mais il suffit d'appliquer le code ANNIV20EE au panier pour bénéficier de 20€ de remise. Le mobile est en plus accompagné d'une coque de protection Leather. L'offre est valable jusqu'au 22 octobre 2019 à 23h59.Le OnePlus 7 se distingue par un écran OLED de 6,41 pouces et définition FHD+. Il bénéficie d'un SoC Snapdragon 855 haut de gamme garantissant des performances de haut niveau. L'interface OxygenOS basée sur Android (9, avec mise à jour vers Android 10 disponible) est toujours aussi fluide et efficace. Le mobile dispose d'une batterie de 3700 mAh avec recharge rapide offrant une très bonne autonomie. Vous tiendrez facilement la journée avec. Au dos, on retrouve un double capteur photo 48 MP ouverture f/1,6 + 5MP. La caméra frontale pour les selfies (16 MP) est intégrée dans une encoche en forme de goutte d'eau très à la mode depuis un an pour laisser plus d'espace à l'écran et éviter la bordure supérieure.On avait mit ce OnePlus dans notre comparatif des smartphones à moins de 500€ , ce nouveaux prix tombe bien si vous chercher l'élégance et la puissance. Le OnePlus 7 est vraiment une bonne solution pour s'équiper d'un smartphone haut de gamme sans se ruiner.