OnePlus rallonge la garantie pour ses écrans défectueux

Visiblement à l'écoute de ses clients, OnePlus vient d'annoncer qu'elle allait dorénavant prendre en charge ce problème d'écran, y compris lorsque l'appareil n'est plus sous garantie. La marque va plus précisément procéder à un remplacement de l'écran pour les utilisateurs et les utilisatrices concernés. Cela signifie que vous n'aurez plus à débourser le moindre centime pour faire remplacer votre écran par une dalle toute neuve. La société déclare par ailleurs que les possesseurs de OnePlus 8 et OnePlus 9 frappés par ce problème pourront bénéficier d'un bon de mise à niveau vers un appareil plus récent.