Oneplus travaille sur des écouteurs OnePlus Nord et propose un design audacieux

Si les photos ne montrent que des prototypes, la réputation de l’insider est telle que l’on peut considérer que les visuels seront proches de la version finalisée. Pour ses premiers écouteurs OnePlus Nord, la marque opte pour un format intra-auriculaire à mi-chemin entre les Galaxy Buds pour sa rondeur et les AirPods pour sa tige plus large qu’à l’accoutumée. Un design audacieux et sobre à la fois, le constructeur ayant opté pour un coloris noir avec des boutons dorés sur chaque embout.