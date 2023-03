NVIDIA : la crypto c'est fini, devinez sur quoi va se concentrer la firme ?!

Maintenant que la fièvre des crypto-monnaies est retombée après deux années folles, NVIDIA sent le vent tourner et décide d'abandonner complètement ce marché. « Tout ce délire autour de la crypto demandait beaucoup de traitement parallèle, et NVIDIA est le meilleur dans le domaine. Les gens ont donc acheté nos produits en masse et les ont programmés pour le minage. Puis le soufflet est retombé parce que la crypto n'apporte rien d'utile à la société », a ainsi indiqué Michael Kagan.

Pourtant, la firme en aura également bien profité à l'époque, avec des cartes graphiques RTX 3000 pratiquement cannibalisées par les mineurs de crypto (et les scalpers). Le fabricant avait toutefois essayé de sauver la face en proposant des modèles Low Hash Rate, avec un succès pour le moins mitigé.