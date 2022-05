La GeForce RTX 4090 pourrait être la première carte graphique à dépasser les 100 TFLOPS

Il y explique que le GPU AD102 prévu pour équiper la plus puissante des GeForce RTX série 4000 pourrait délivrer une puissance de calcul de plus de 100 TFLOPS. Ce serait 2,5 fois plus que les 40 TFLOPS de la GeForce RTX 3090 Ti et 2,8 fois plus que la RTX 3090.