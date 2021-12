Tout juste annoncés, RTX 2050 et MX550 / MX570 profitent de premiers benchs

Hier, nous nous étonnions de trouver plus (2 048) de cœurs CUDA sur la RTX 2050 que sur la RTX 2060 . La raison serait assez simple : la RTX 2050 est conçue autour du GPU GA107 – de génération Ampere donc – et serait donc plus proche d'une « RTX 3040 » que de la génération Turing. Cela n'explique cependant pas la nomenclature retenue par NVIDIA.