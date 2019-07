Nokia annonce deux nouveaux feature phones, dont un compatible 4G

© Nokia

Nokia 105

Le Nokia 105, le mobile bas de gamme aux 25,8 jours d'autonomie en veille

Nokia 220 4G

Le Nokia 220 4G : 27 jours en veille, seulement 6 heures en conversation

Source : Hmdglobal

Les deux séries de téléphones seront. Proposés en différents coloris, ils bénéficieront d'un prix abordable, puisque le plus haut de gamme des deux sera commercialisé au prix de 39€, seulement.Le, voilà ce dont sera doté le. Présenté comme le nouveau mobile dit «», le téléphone sera équipé d'un petit écran de 1,77 pouces seulement. Il sera, mais sera muni d'une batterie qui lui fournira pas moins de, etLepermettra d'écouter la radio et de brancher une prise casque. Cependant, on note un point négatif concernant son chargement : il ne sera compatible qu'avec un câble de la norme USB 1.1.Son seul visuel permet de constater que ce nouveauest plus avancé que le Nokia 105. La première différence réside dans leet l'dont est équipé le 220 4G. La radio FM y est elle aussi intégrée et disponible sans casque.Le mobile dispose en outre de. Comme son nom l'indique, leest compatible avec la 4G ; il dispose d'un navigateur internet et estPour 39€, vous aurez la possibilité de disposer d'un téléphone que l'on suppose résistant et qui disposera d'une autonomie, en veille, de, là où il ne tiendra que 6 heures en communication.