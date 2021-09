HMD pourrait lancer un nouveau produit Nokia début octobre

Selon diverses rumeurs, HMD Global pourrait donc officialiser une tablette Nokia sous Android, la Nokia T20, dotée d'un écran de 10", avec également à bord 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. À noter qu'il ne s'agira pas de la première tablette Nokia, puisque le constructeur avait déjà lancé une certaine N1 en 2015.