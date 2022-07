MSI annonce un beau et grand tout-en-un de 27 pouces qui promet de belles perfs

À destination des professionnels en ayant soupé des ordinateurs portables, la série Modern AM272 de MSI se décline en deux modèles, baptisés respectivement et sobrement AM272 12M et AM272P 12M. La seule différence notable entre les deux est que le second, en plus de l'inclinaison du premier, ajoute également un ajustement de l'écran en hauteur.

En parlant de l'écran, cette nouvelle série de PC tout-en-un de la marque au dragon propose une dalle IPS de 27 pouces FHD (1 920 x 1 080) accompagnée de deux haut-parleurs de 2,5 W. Certains déploreront, et à raison, une résolution un peu chiche pour un écran aussi grand.

Quoi qu'il en soit, la fiche technique saura assurer d'excellentes performances en vue d'un usage bureautique pour aller avec l'écran. Comptez en effet un processeur graphique Iris Xe, et jusqu'à un processeur Intel Core i7-1260P doté de 4 performance cores, 8 efficient cores, 16 threads et 18 Mo de cache pour une cadence pouvant aller jusqu'à 4,7 GHz en Turbo.

Celles et ceux qui cherchent à booster les performances de ce PC tout-en-un pourront profiter de baies compatibles respectivement pour un SSD M.2 et un SSD/disque dur 2,5". Côté RAM, il sera possible d'intégrer jusqu'à deux barrettes SO-DIMM DDR4 266/3 200 MHz, pour une capacité maximale de 64 Go.