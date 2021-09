MSI lance un nouveau tout-en-un aux performances d'un PC de bureau

Équipé du chipset Intel H510 pour PC de bureau et d’un processeur Intel Core i7-11700, le PRO AP241 offre un combo puissant dont le fabricant promet qu'il assurera d’excellentes performances et un système de refroidissement de qualité. Côté sécurité, le PRO AP241 dispose de la technologie TPM permettant de protéger les données de l'appareil contre les attaques de logiciels malveillants et les accès non autorisés, en les cryptant.