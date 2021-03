MSI fait grimper de la DDR4 jusqu'à 7 156 MHz dans un record d'overclocking

Quelques heures avant Kovan Yang, Hocayu, un autre overlockeur célèbre, avait fixé un record à 7 109 MHz, déjà avec un Core i9-11900KF. En parcourant le classement HWBot, on découvre d’ailleurs que les processeurs Rocket Lake-S d’Intel sont impliqués dans les trois meilleures performances d’overclocking mémoire : à la première et à la deuxième place pour le Core i9-11900K donc, tandis que la troisième place est occupée par Tsaik et son Core i5-11600KF (7072 MHz).