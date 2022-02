Après le Galaxy S22 Ultra, le Motorola Edge 30 Pro montre le bout de son stylet

En revanche, la seconde image nous montre une coque format folio... et un stylet utilisable sur le Edge 30 Pro. Peu de chances que celle-ci puisse être rangée dans le corps de l'appareil, comme sur un Galaxy Note, mais l'ajout risque bien de réjouir les mobinautes en quête de plus de productivité.

D'après XDA Developers, ce Motorola Smart Stylus se connecterait au smartphone via Bluetooth, et permettrait d'utiliser des gestes à main levée pour déclencher certaines fonctionnalités. D'après le site, le Motorola Edge 30 Pro sera annoncé d'ici la fin du mois et devrait reprendre tout ou partie de la fiche technique du Moto Edge X30 déjà disponible en Chine.

À noter qu'il ne s'agit pas de la première tentative de Motorola en la matière. En 2020, nous testions le Moto G Pro , un smartphone abordable équipé d'un stylet intégré dans son châssis.