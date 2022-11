Le chargement de vos jeux bientôt accéléré par votre carte graphique, Microsoft annonce DirectStorage 1.1

Cela fait maintenant un moment que nous entendons parler de DirectStorage et des miracles qu'il peut faire sur les temps de chargement. Patience est mère de vertu, et les fabricants de cartes graphiques ont enfin intégré sa version 1.1 dans de premiers pilotes.

Il est ainsi possible de les télécharger via les ancres de lien suivantes pour les produits NVIDIA, AMD et Intel. Selon l'article de blog de Microsoft dédié, cité en source ci-dessous, la décompression GPU est toutefois pour l'heure supportée sur les GPU DirectX 12 équipés d'un Shader Model 6.0. Il est également recommandé d'installer les jeux sur un SSD M.2 NVMe pour des temps de chargement optimisés.

Il est enfin recommandé de disposer d'une machine dont tous les composants sont mis à jour avec leurs derniers pilotes avant de tester cette fonctionnalité. Il convient par ailleurs de préciser que le premier jeu vitrine de DirectStorage, Forspoken, n'arrivera pas avant le 24 janvier 2023.