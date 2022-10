Surface Studio 2+ : le tout-en-un pour les créatifs est annoncé à 5 589 euros, rien que ça

L'ordinateur tout-en-un jouit d'un écran tactile de 28 pouces au ratio 3:2. Il affiche une définition de 4 500 x 3 000 pixels, est compatible Dolby Vision, et offre des couleurs plus profondes et plus précises, mais aussi de meilleurs dégradés, promet Microsoft.

Il dispose d'un pied inclinable nommé Zéro Gravité qui permet de trouver l'angle parfait pour toutes les activités et les positions du corps. Bref, ce produit est un petit bijou dont bien des créatifs vont rêver.

La connectique est généreuse puisque le Surface Studio 2+ est doté de trois ports USB-C Thunderbolt 4, de deux ports USB-A 3.1, d'une prise audio jack 3.5 mm et d'un port Ethernet 1 Gbps. La connectivité sans fil se contente du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1.

Nous avons aussi une webcam 1080p et deux microphones pour les réunions en visio, ainsi que des haut-parleurs stéréo 2.1 Dolby Atmos.