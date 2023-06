Un grand écran tactile et sonorisé dans une malette : LG tient-il un nouveau concept révolutionnaire ?

Le StandbyME Go s'articule autour d'un écran Full HD tactile de 27 pouces, certifié Dolby Vision. Il peut être orienté à la verticale ou à l'horizontale, mais aussi incliné et ajusté en hauteur (jusqu'à 18 cm), à l'aide d'un bras rattaché à la mallette de transport. Cette dernière fait office de support une fois ouverte. Le dispositif peut aussi être utilisé à plat, de manière à être utilisé à deux pour jouer à des jeux de société, par exemple.

La mallette de transport est pour sa part sonorisée en 20 W et dispose d’une certification Dolby Atmos pour un rendu audio plutôt qualitatif, du moins sur le papier. À l'arrière de cet attaché-case de 67 x 43 x 11,9 cm pour 12,7 kg en tout (oui, oui, quand même !), se trouvent enfin des connectiques USB et HDMI dissimulées par des caches. Quant à la connectivité, on se limite à du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0.