Lenovo dévoile son nouvel écran connecté Smart Clock 2 équipé d'un chargeur sans fil

L'autre nouveauté apportée par ce Smart Clock 2, c'est la présence d'un tapis de recharge sans fil. Ce dernier permet d'accueillir le radio-réveil, et d'ajouter un emplacement pour un smartphone . Vous l'aurez compris, le but est ici de permettre à l'utilisateur ou utilisatrice de recharger son smartphone sans le moindre câble (via induction Qi), en positionnant ce dernier à l'emplacement défini.

Sur le dessus du Lenovo Smart Clock 2, on retrouve les deux boutons de volume, tandis qu'à l'arrière, un petit switch permet de mettre le micro hors tension. Côté rendu audio, Lenovo a doté son Smart Clock 2 d'un haut-parleur 3W, et le radio-réveil est évidemment compatible WiFi et Bluetooth.

Le lancement du Lenovo Smart Clock 2 est prévu pour le mois d'août, avec un tarif fixé à 89,99 €. Côté coloris, il sera disponible en gris, en bleu et en noir.