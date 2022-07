GPU Arc : un document interne confirme qu'Intel a loupé son créneau de sortie

Voilà ce que l'on appelle un secret de polichinelle, mais la confirmation ne doit toutefois pas faire plaisir à Intel qui semble bel et bien embêté par la sortie – ou plutôt l'absence de sortie – des cartes Arc Alchemist. Le secret de polichinelle, c'est qu'Intel a bel et bien loupé la fenêtre de lancement qu'il s'était lui-même fixé. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Intel avait modifié un « 1er trimestre 2022 » en un plus vague « 2022 ».