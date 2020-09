L'Intel SSD Toolbox c'est fini : l'utilitaire est remplacé par l'Intel Memory and Storage Tool

« Permettait » disions-nous, car Intel a décidé de remiser cette SSD Toolbox, de passer à autre chose. À en croire Tom's Hardware, cette retraite est liée à l'impossibilité de mettre à jour les firmwares des SSD « entreprises » du groupe. Plutôt que d'améliorer le logiciel, il a donc été décidé de créer un nouvel outil, le Intel Memory and Storage Tool.

Si l'interface du nouveau logiciel est radicalement différente, les fonctionnalités sont peu ou prou les mêmes. Comme le souligne Tom's Hardware, il reste possible de lancer des diagnostics ou d'assurer un effacement « sécurisé ». Bien sûr, il est maintenant possible de mettre à jour les micrologiciels des Intel DC P4510 et Optane DC P4800X par exemple.

En revanche, l'option dite system tuner n'est plus au programme. Intel précise qu'elle ne fonctionnait de toute façon qu'avec les modèles SATA.