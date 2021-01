Huawei pourrait finalement revendre ses activités smartphone haut de gamme

Mais, en 2021, tous les analystes tablent sur une chute drastique des ventes de smartphones Huawei. Pas à cause d'une baisse de la demande, mais car le constructeur n'est pas capable de répondre à celle-ci en matière de production.

Le rapport n'indique pas à quel prix sont évaluées les marques P et Mate. En un an (entre le troisième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020), Huawei aurait généré 39,7 milliards de dollars de revenus grâce à la vente des smartphones P et Mate, et ce, malgré l'absence des services Google.

Pour l'instant, Huawei dément toute opération de vente de ses marques P et Mate, alors que le gouvernement de Shanghai déclare n'être au courant de rien. Des déclarations courantes quand les négociations n'en sont qu'à leurs débuts.