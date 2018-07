HTC est-il en train de sombrer ?

Des ventes en forte baisse

Des licenciements de prévus

68 % ! C'est la baisse des ventes enregistrée par HTC pour le mois de juin 2018.Alors que le fabricant avait réalisé pour 6,9 milliards de dollars taïwanais de vente au mois de juin 2017, ce chiffre a chuté à seulement 2,2 milliards cette année. Selon un analyste de la société d'études de marché Trenforce, HTC aurait particulièrement souffert dans le domaine des téléphones haut de gamme, mais également dans le secteur du milieu de gamme à cause de téléphones au rapport qualité-prix beaucoup moins intéressant que d'autres marques comme Honor ou Xiaomi pour ne citer qu'elles.Il faut dire que la concurrence dans le monde des smartphones est rude. Alors que les géants du marché tel que Samsung ou Apple réussissent toujours à s'en tirer grâce à leur notoriété et leurs permanentes innovations, les « plus petits » constructeurs eux, souffrent particulièrement de toutes les nouvelles marques émergeant sur le marché.La semaine dernière, la marquea d'ailleurs fait savoir qu'elle allait se séparer de près d'un quart de sa main-d'oeuvre dans le monde, soit environ 1 500 licenciements, tous au sein de son usine de Taïwan.Cependant, il y a peu de chances que cette opération suffise à redresser la barre. Le constructeur va désormais devoir réfléchir à de nouveaux moyens pour séduire les clients.