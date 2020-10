Pixel 5 : des défauts d'écran à réception du téléphone pour certains acheteurs

Sur une vue de profil, sur la tranche, sur les parties inférieures ou supérieures, l'écran semble former une légère bosse. Alors qu'elle est censée intégrer parfaitement le châssis de l'appareil, la dalle dépasse parfois de plusieurs millimètres.

D'après 9to5Google, qui rapporte l'information, ce défaut de conception serait visible à plusieurs endroits selon les utilisateurs. En revanche, seul le modèle noir - l'unique disponible sur le marché français - présenterait ce problème.

Il en résulte un petit espace entre le cadre et l'écran. Autant dire que l'appareil peut donc accueillir des poussières, mais surtout, cela remet en cause son niveau d'étanchéité et sa certification IP68 promettant une immersion à 1 mètre d'eau durant 30 minutes.

Rappelons que le Pixel 5 accueille un haut-parleur sous l'écran. Si la qualité du son s'en trouve particulièrement affectée, les vibrations causées sur ce dernier pourraient en outre aggraver ce problème.

