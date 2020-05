Transférer sa bibliothèque Google Play Music vers YouTube Music est enfin possible

Google Play Music se retire petit à petit et une étape importante a été franchie cette semaine. Nous le savons, Google souhaite retirer son service de streaming musical du marché à la fin de l'année. Le but étant de faire basculer progressivement les habitués vers YouTube Music. C'est pourquoi il est désormais possible de transférer les artistes, albums, morceaux, playlists, albums achetés, uploads et les recommandations stockés sur Play Music vers YouTube Music.