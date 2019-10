Google Play Music disparaît progressivement du Play Store ... le début de la fin ?

© Google

Google Play Music n'est plus le bienvenu sur Android 10

Via : Android Central

Le géant Google se prépare-t-il à enterrer son service de musique en streaming ? D'après Android Central, les quelques témoignages de personnes ne parvenant plus à trouver l'application sur le magasin d'Android n'est pas bon signe.Habituellement chargée d'une tonne d'applications estampillées Google, la dernière version d'Android fait pourtant l'impasse sur Google Play Music.Il faut dire que depuis le lancement de YouTube Premium il y a un peu plus d'un an , Play Music se fait un peu envahissant.Pour l'heure, rien n'indique que Google souhaite effectivement se débarrasser de son service. La soudaine disparition de l'application pour certains utilisateurs n'est peut-être due qu'à un bug.Mais à en juger par le caractère surnuméraire de l'application, ainsi que sa récente substitution par une offre plus complète sur YouTube, il faut s'attendre à ce que Google coupe tôt ou tard le cordon.