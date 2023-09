Du jamais vu pour Dell : pourquoi le géant des PC et imprimantes atteint-il des sommets en Bourse ?

Il faut dire que Dell a pour sa part publié un chiffre d'affaires et un bénéfice par action supérieurs aux estimations des analystes pour le deuxième trimestre 2023… ce qui a clairement contribué à la situation avantageuse dont le groupe profite actuellement. La firme a par ailleurs annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 11 %, par rapport au premier trimestre, sur sa branche vouée aux serveurs et aux réseaux, pour atteindre la barre des 4,27 milliards de dollars. La raison de cette demande accrue ? Le lancement de serveurs optimisés pour l'IA, a déclaré Dell.

Reste que pour les analystes de la JP Morgan, l'IA n'est pas considérée comme le moteur principal de la soudaine prospérité de Dell. La banque d'affaires indique néanmoins qu'elle « contribue à la visibilité d'une reprise », ajoutant que « 20 % des commandes d'IA (dans les revenus) concernent des serveurs basés sur l'IA ».

Quoi qu'il en soit, Dell a plus que jamais le vent en poupe même si le groupe a annoncé le licenciement de 5 % de ses effectifs. Actuellement, et comme le rapporte Reuters, 10 analystes ont d'ores et déjà revu à la hausse leurs objectifs de prix pour les actions du géant de Round Rock.