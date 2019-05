Cisco lance en open-source sa plateforme d’IA conversationnelle

MindMeld, l'IA de conversation pour devenir l'Alexa de l'entreprise

Cisco veut donner les clés aux développeurs pour se lancer dans l'IA conversationnelle

Cette annonce va satisfaire plus d'un développeur. Cisco vient d'annoncer rendre sa plateforme MindMeld en open-source pour tout développeur désireux de monter en niveau dans le domaine de l'IA conversationnelle. En rendant la plateforme disponible sur son propre programme de développement DevNet, Cisco espère que « la communauté de développeurs utilise, teste et améliorer les outils » de la plateforme.Achetée en 2017 par Cisco pour 125 millions de dollars, MindMeld est avant tout une technologie d'IA utilisée dans l'Assistant Cisco Park et qui, en tant qu'outil dédié aux réunions d'entreprise, permet d'insérer des «» pour devenir l'équivalent du Google Home ou d'Alexa d'Amazon en entreprise. Un segment sur lequel le géant informatique a toujours su s'affirmer, innover et qu'il souhaite perfectionner.En mettant en open-source sa plateforme MindMeld, Cisco vise à séduire une communauté de développeurs et à avant tout améliorer son outil.S'il est clair que Cisco souhaite avant tout perfectionner les capacités de son IA conversationnelle, Karthik Raghunathan, à la tête du machine learning de la firme, défend une vision plus collaborative et altruiste du projet : «».Pour mieux appréhender et comprendre l'outil, Cisco met également à disposition un guide pour aider les développeurs pas-à-pas à se lancer dans le domaine de l'IA conversationnel.