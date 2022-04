Test ASUS TUF Gaming M4 Wireless : parfaite souris gaming sans fil à pas (trop) cher

Ensuite, un second onglet se focalise sur les « performances ». Il s’agit ici de modifier les paliers de sensibilité que l’on peut ajuster de 100 à 12 000 ppp par pas de 100 ppp. Le taux d’interrogation – appelé fréquence de scrutation – peut être ajusté à 125, 250, 500 ou 1 000 Hz. Des valeurs on ne peut plus classique et un joueur privilégiera la dernière.

ASUS propose aussi une option d’angle snapping qui permet d’anticiper d’éventuels accidents dans le mouvement de la souris et de garder une course rectiligne : nous n’avons pas été plus convaincus que cela.